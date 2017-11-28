Kasım ayı başlarında Eskişehir Sarıcakaya’da Devlet Su İşleri’nin (DSİ) sulama kanalına düşen ve ardından AFAD ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlileri tarafından kurtarılan kızıl geyik ile yavrusu, Eskişehir’deki bir hayvanat bahçesinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından AKUREM’e getirildi. Burada koruma altına alınarak tedavilerine başlanan geyiklerin şu andaki sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. AKÜREM Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır, geyiklerin ayaklarında ve tırnaklarında kanaldan çıkmaya çalıştıkları sırada verdikleri mücadeleden dolayı ciddi yaralanmalar olduğunu ifade etti. Kandemir, “Geyik ve yavrusu Sarıcakaya ilçesi kırsalındaki su dolu kanala düşmüş. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri ve AFAD tarafından bulundukları yerden çıkarılan hayvanlar merkezimize getirildi. 2 hayvanın tedavilerine merkezimizde başladık. Tırnakları çıkan ayaklarını bandajlarla sardık. Ayakları ıslanmasın diye kapalı alanda muhafaza ediyoruz. Uzun süreli bir tedavi süreci olacağını düşünüyoruz. Ama elimizden geleni yapacağız. Doğal hayata tekrar dönmeleri için bütün çabayı göstereceğiz. Yaban hayvanları daha dirençli oluyorlar. Hızlı bir şekilde tedaviye cevap verebiliyorlar” diye konuştu.