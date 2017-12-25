Diğer
Kategoriler
25 Aralık 2017 14:43

Kar nedeniyle yolda kalan gelin arabasını damat itekledi

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde fotoğraf çekimine giden gelin damat kar nedeniyle yolda kaldı.

Kar nedeniyle yolda kalan gelin arabasını damat itekledi

25 Aralık 2017 14:43

Kolları sıvayan damat araçları iterek kardan çıkarttı.


İhsaniye ilçesinde Esra-Muhammet Ciğri çifti geçtiğimiz hafta sonu evlenerek dünya evine girdi. Çiçeği burnunda çift hayatlarının en mutlu günlerini ölümsüzleştirmek için ilçedeki Çaltepe Sosyal Tesisleri’ne giderek fotoğraf çektirdi. Fotoğraf çekiminin ardından ise genç çift büyük bir sürpriz yaşadı. Çifti taşıyan gelin arabası kar lastiği olmamasından dolayı yolda kaldı. Karacaahmet köyünde yapılan düğüne yetişmek için kolları sıvayan damat Muhammet Çiğri, aracı saplandığı kar birikintisinden çıkarmak için itmeye başladı. Çiftin fotoğraflarını çeken fotoğrafçı ise damadın o anlarını da fotoğrafladı. Fotoğraf karelerinde aracı iten damadın gülümsemesi ise dikkatlerden kaçmadı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AFYON HABERLERİ
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç