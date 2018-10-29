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Karaadilli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesine bağlı Karaadilli Beldesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları düzenlendi.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Karaadilli Beldesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları düzenlendi.


Karaadilli Ortaokulunda düzenlenen kutlamalara, Karaadilli Belediye Başkanı Ahmet Yaman, Jandarma Astsubay Üstçavuş İbrahim Demircioğlu, AK Parti Karaadilli Belde Başkanı, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Karaadilli Ortaokulu öğrencileri tarafından bando eşliğinde belde merkez çarşısında yürüyüş gerçekleştirildi. Daha sonra öğrencilerin çeşitli etkinlikleri ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri sona erdi.

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