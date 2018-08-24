Karaadilliler vişne ve patates festivalinde coştu

Karaadilli Belediye Başkanlığınca düzenlenen festivalde ses sanatçıları Aylin Dinçer, Sevgi Petek ve Ahmet Durmuş sahne alırken vatandaşlar da doyasıya eğlendi. Karaadilli Belediye Başkanı Ahmet Yaman’n organize ettiği festivale AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Av. Ali Özkaya, Şuhut İlçe Kaymakamı Dr. Mehmet Boztepe, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, AK Parti Şuhut İlçe Başkanı Gültekin Özdemir, protokol üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Karaadilli Belediye Başkanı Ahmet Yaman; "Memleketimizin bir çok yerinde yöresel lezzetlerinin olduğu bir çok festival düzenleniyor. Biz de Karaadilli Belediyesi olarak vişne ve patates festivali düzenlemeye karar verdik. Allah’ın izni ile güzel bir festival organizasyonunda bulunduk. İnşallah bu güzel etkinliklerimizi ileri ki senelerde de sürdüreceğiz. Bizi kırmayarak davetimize katılan herkese canı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Bu yıl ilki düzenlenen festivalin geleneksel hale getirileceği belirtildi.