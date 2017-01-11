Kargodan kaçak tüfek çıktı

Afyonkarahisar’da polis kargo ile kaçak yolla getirildiği belirlenen 341 adet yerli yapım av tüfeği ele geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, operasyonun İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) görevlileri tarafından yapıldığı kaydedildi. KOM ekiplerinin kente internet üzerinden satışı yapılan ve bir kargo şirketi aracılığı ile kaçak yolla tüfek getirileceği ihbarı üzerine harekete geçtikleri kaydedildi. Yapılan çalışmalar sonucunda yerli yapım olduğu anlaşılan 341 adet av tüfeği ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.