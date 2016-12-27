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27 Aralık 2016 18:54

Kayalıklarda sıkışan köpeği AFAD ekipleri kurtardı

Kayalıklarda sıkışan köpeği AFAD ekipleri kurtardı

27 Aralık 2016 18:54

Afyonkarahisar’da yaklaşık 6 metre derinliğindeki kayalıkların arasına sıkışarak bir hafta mahsur kalan köpek, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin iş makinaları ile yaptığı müdahale ile çıkarılarak sahibine teslim edildi.
İhsaniye ilçesine bağlı Alacalı köyünde yaşayan Ferhat Ünlü isimli vatandaş, dağlık alandaki kayalıklara köpeğinin sıkıştığını söyleyerek jandarmadan yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye giden ekipler durumu AFAD yetkililerine bildirdi. Kısa bir süre sonra olay yerine gelen kurtarma ekipleri, kayalıklarda sıkışan köpeği kurtarmak için harekete geçti. Halatlar ve çeşitli araç gereçlerle köpeğe ulaşamayan kurtarma ekipleri, İl Özel İdaresi’nden iş makinası istedi. Ekipler, iş makinasının yardımı ile köpeğin sıkıştığı kayalıkların giriş kısmını kazarak genişletti. Ardından kurtarma ekibinde görevli bir kişi oyuğun içerisine girerek köpeği çıkarmayı başardı.
Bir hafta boyunca mahsur kaldığı yerden bir günden fazla süren bir çalışma ile çıkarılan köpeğin hayli korktuğu gözlenirken, köpeğin çıkarıldığı an ise cep telefonu kamera tarafından görüntülendi. Mutlu son ile biten kurtarma operasyonunun ardından köpek ekipler tarafından sahibine teslim edildi.



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