Kaybolan alzaymır hastası kadın bulundu

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde dün öğle saatlerinde mantar toplamak için evden ayrılan alzaymır hastası kadın köyünden 10 kilometre uzaklıkta bulundu.

Olay, Sandıklı'ya bağlı Celiloğlu köyünde meydana gelmişti. Eşi ile birlikte oturan alzaymır hastası İlsan Özer, dün öğle saatlerinde eşi evde olmadığı sırada mantar aramak için evden çıktı. Cemal Özer eve döndüğünde eşini göremeyince komşularından ve jandarmadan yardım istedi. İhbar üzerine köye gelen jandarma ekipleri köy halkının da desteği ile arama çalışması başlattı.

Çalışmalara Ulusal Medikal Kurtarma(UMKE) ve İl Afet ve Acil Durum(AFAD) ekipleride dahil oldu. Bölgede başlatılan geniş kapsamlı aramada İlsan Özer, Ulusal Medikal Kurtarma(UMKE) ekibi tarafından sabaha karşı saat 03.00 sularında Celiloğlu köyüne 10 kilometre uzaklıkta Asmacık Köyü kırsalında haraket haline bulundu. İlsan Özer'e ilk müdahale olay yerinde UMKE ekipleri tarafından yapıldı ve getirildiği Sandıklı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. İlsan Özen'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Hastaneye gelen yaşlı kadının eşi Cemal Özer: "Ben Sandıklı'da idim. Eşim mantar aramak için diye evin üst tarafına çıkıyor. Rahatsız olduğu için gidiyor. Eve geldiğimde hanım yok. Komşulara haber verdik. Çıktık aramaya. Görenler olmuş mantar atlamaya gittiğini söylemiş. Jandarmaya haber verdik. 112 acil servis, AFAD hepsinden allah razı olsun. Devletimize Allah zaval vermesin " dedi