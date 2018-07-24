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24 Temmuz 2018 16:11

Kaymakam Boztepe’den 24 Temmuz Basın Bayramı mesajı

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Kaymakamı Dr.

Kaymakam Boztepe’den 24 Temmuz Basın Bayramı mesajı

24 Temmuz 2018 16:11

Mehmet Boztepe, 24 Temmuz ‘’Basın Bayramı’’ münasebetiyle bir kutlama mesajı yayınladı.


Kaymakam Boztepe, mesajında, "Meşrutiyetinin ilanı ile birlikte gazetelerin ilk kez sansürsüz olarak yayınlanmaya başlandığı 24 Temmuz 1908 tarihini, ülkemizde her yıl Basın Bayramı olarak kutlamaktayız. Demokrasinin vazgeçilmez kurumlarından biri olan basının; vatandaşların doğruları öğrenme, bilgiye ulaşma, düşünce ve ifade özgürlüğünün en etkili aracı olarak yeri ve önemi büyüktür. ‘’Basın, Milletin müşterek sesidir’’ diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’te haber alma ve haber yayma gibi görevlerinin yanında, basının toplumu aydınlatması ve yönlendirmesi bakımından önemli bir görev üstlendiğine dikkat çekmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle; Türk basınında sansürün kaldırılışının 110’uncu yıldönümünde tüm basın mensuplarımızın Basın Bayramı’nı kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim’’ diye ifade etti.




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