Kaymakam Boztepe’den Şehit ve gazi ailelerine ziyaret

Mehmet Boztepe şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti.

Kaymakam Boztepe’ye Şuhut İlçe Emniyet Müdür Vekili Ayhan Alaçam ve İlçe Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Başçavuş Hakan Yılmaz da eşlik etti. İlçe merkez ve köylerinde ikamet eden şehit ve gazi ailelerini ziyaret eden Kaymakam Boztepe bir süre hasbihal ederek beraberinde fikir alışverişlerinde bulundu. Şehit ve gazi aileleri kendilerini ziyaret eden Kaymakam Boztepe ve beraberindekilere ikramda bulunarak nazik görüşmeden dolayı teşekkürlerini sundu. Daha sonra Kaymakam Boztepe ve beraberindekiler ise şehit ve gazi ailelerine misafirperverliklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.