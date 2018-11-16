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Kaymakam Kaya'dan İlçe Müftülüğü ve Kur'an kursu ziyaretleri

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut İlçe Müftülüğü ve Kur’an kurslarını ziyaret etti.

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut İlçe Müftülüğü ve Kur'an kurslarını ziyaret etti.


Kaymakam Kaya ilk olarak İlçe Müftüsü Ramazan Orhanlı'yı makamında ziyaret ederek bilgi alışverişinde bulundu. Daha sonra Şuhut İlçe Müftülüğü tarafından İlim Kültür Merkezi Erkek Kur'an Kursu ve Emine Erdoğan Kız Kur'an Kursunda öğrenim gören kursiyerlerle bir araya gelen Kaymakam Kaya, burada kursiyerlerle beraber oldu ve hasbihal ederek yöneltilen soruları cevaplandırdı. Kaya, kursiyerlerle günün anlam ve önemine binaen hatıra fotoğrafı çektirerek ziyaretlerini sonlandırdı.

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