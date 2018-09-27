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Kaymakam Kaya'dan şehit ve gazi ailelerine ziyaret

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Kaymakamı Nurullah Kaya, ilçedeki ilk ziyaretini şehit ve gazi ailelerini ziyaret ederek gerçekleştirdi.


Kaymakam Kaya'ya ziyaretlerinde Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya, Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu ve İlçe Kaymakamlığına bağlı müdürler eşlik etti. Akyuva köyü ile başlayan ziyaretler kapsamında 1996 yılında şehit olan Basri Alem'in ailesi ziyaret edildi. Burada hayırsever gazi Musa Asma'yı ziyaret eden Kaymakam Kaya, gazi Asma ile bir süre bilgi alış-verişleri yaparak hasbihal etti. Gazi Asma'yı ziyaret eden Kaya, akabinde ise Koçyatağı'nda da 1995 yılında şehit düşen Mevlüt Daldal'ın ailesini ile bir araya geldi. Koçyatağı'nda Kıbrıs Gazisi Yusuf Koç'u ziyaret eden Kaymakam Kaya, köy kahvesinde vatandaşlarla hasbihal ederek beraberinde karşılıklı fikir alış-veriş'lerinde bulundu. Ayrıca Akyuva Köyü İlkokulu'nu da ziyaret eden Kaymakam Kaya okul idarecileri ve öğretmenler ile toplantı düzenledi.

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