Kaymakam Kaya'dan Şuhut Anadolu Lisesine ziyaret

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

Kaymakam Kaya'ya Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu eşlik etti. Kaymakam Kaya Şuhut Anadolu Lisesi ve liseye bağlı bulunan kapalı spor salonunda bir takım incelemelerde bulundu. Daha sonra Şuhut Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Erkan Göktaş'ı makamında ziyaret eden Kaymakam Kaya Müdür Yardımcısı Göktaş'tan Şuhut Anadolu Lisesinde devam eden faaliyetler hakkında bilgi aldı. Akabinde ise öğretmenler ile bir toplantı düzenleyerek toplantı sonrasında ziyaretlerini sonlandırdı.