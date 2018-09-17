Kaymakam Kaya'dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı

Kaymakam Kaya, yeni eğitim-öğretim yılı mesajında, ''Değerli öğretmenler, sayın velilerimiz ve sevgili öğrencilerimiz ile beraber 2018-2019 yeni eğitim öğretim yılına girmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Öğrenci, öğretmen, yönetici, veli ve eğitim personelinin büyük emek sarf edecekleri ve fedakarlıklarıyla donatacakları bir eğitim-öğretim yılını daha karşılamanın mutluluğunu hep birlikte gönülden yaşıyoruz. Şuhut ilçemize yeni atanmam dolayısıyla inşallah burada eğitim öğretim adına güzel hizmetler yapacağız. Kendi canınızdan çok daha kıymetli çocuklarımızı okullarımızda ve sınıflarımızda sizlere emanet etmekten gurur duyuyor, 2018-2019 yeni eğitim-öğretim yılının hep birlikte yeni mutluluk ve başarılara tanıklık edecek güzel bir yıl olmasını canı gönülden diliyorum'' ifadelerine yer verdi.