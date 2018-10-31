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Kaymakam Kaya'dan yüksek okul ziyareti

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut Meslek Yüksek Okulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu’nu ziyaret etti.

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut Meslek Yüksek Okulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'nu ziyaret etti.


Kaymakam Kaya ilk olarak Şuhut Meslek Yüksek Okulunu Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Bayrakçeken'i makamında ziyaret ederek öğrencilerin çalışma sistemleri hakkında bilgi aldı. Müdür Bayrakçeken ile bir süre hasbihal eden Kaymakam Kaya, karşılıklı fikir alışverişinde bulundu. Akabinde ise Kaya, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Sevim Feyza Erdoğmuş ile bir süre hasbihal ederek beraberinde bilgi alış-veriş'lerinde bulundu. Son olarak ise Kaymakam Kaya burada bir takım incelemelerde bulunarak günün anlam ve önemine binaen hatıra fotoğrafı çektirdi.

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