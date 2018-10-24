Kaymakam Kaya'nın okul ziyaretleri

Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Kaymakamı Nurullah Kaya ilçe merkezinde bulunan okulları ziyaret ediyor.

Kaymakam Kaya ziyaretleri kapsamında ilçe merkezinde bulunan Kurtuluş İhsan Küçükarslan İlkokulunu ziyaret etti. Okul idarecileri ve öğretmenlerle bir araya gelen Kaymakam Kaya okul ve eğitim durumu hakkında bilgi alışverişinde bulunarak gerekli sorunları dinledi. Akabinde sınıfları gezen Kaya, öğrencilerle beraber hasbihal etti. Son olarak "Akıl Oyunları" sınıfında incelemelerde bulunan Kaymakam Kaya'ya İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu eşlik etti.