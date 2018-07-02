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02 Temmuz 2018 17:11

Kaza yapan elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Afyonkarahisar’da elektrikli bisikletin kaza yapması sonucu sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza yapan elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

02 Temmuz 2018 17:11


Kaza, Afyonkarahisar Efeler Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre elektrikli bisiklet kullanan kimliği henüz tespit edilemeyen şahıs, kent merkezi istikametinden Fuar alanı istikametine seyir halinde iken dengesini kaybedettiği aracı refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol ortasına savrulan bisiklet sürücüsü ağır yaralandı. Üzerinden kimlik çıkmayan ve bu yüzden kimliği tespit edilemeyen yaralı sürücü olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansı ile Afyonkarahisar devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Kazayla ilgili emniyet ekipleri tahkikat başlattı.




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