Kazada hayatını kaybeden genç kız son yolculuğuna uğurlandı

Afyonkarahisar'da dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 21 yaşındaki Sibel Çelik, bugün Bolvadin ilçesinde toprağa verildi.

Afyonkarahisar'da dün akşam saat 19.00 sıralarında Bolvadin-Çay karayolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirmiş ve 1'i ağır 5 kişi de yaralanmıştı. Kazada hayatını kaybeden Sibel Çelik'in naaşı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morgundan yakınları tarafından sabah saatlerinde aldıktan sonra doğup büyüdüğü Bolvadin'in Gökçe Yayla mahallesinde baba ocağına getirildi. Burada alınan helalığın ardından Çelik'in cenaze namazı öğle namazına müteakiben kılınarak dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde ailesi ve yakınları göz yaşlarına hakim olamazken, Çelik, Bolvadin İlçe Kabristanındaki aile mezarlığına defnedildi. Cenaze törenine Bolvadin Belediye Başkanı Fatih Kayacan, ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.