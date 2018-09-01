Kenan Sofuoğlu, Dünya Motokros Şampiyonası için Afyon’a geldi

Afyonkarahisar’da başlayan Dünya Motokros Şampiyonası için kente gelen AK Parti Milletvekili Kenan Sofuoğlu, şampiyona öncesi incelemelerde bulundu. Burada Uluslararası Motosiklet Federasyonu Başkanı Wolfgang Srb ile birlikte şampiyona hakkında açıklamalarda bulunan Sofuoğlu, Türkiye için bu şampiyonanın güzel bir tanıtım olduğunu kaydetti. Sofuoğlu, “Afyon Belediye Başkanı ve Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı’nı gelir gelmez tebrik ettim. Burada gerçekten büyük emek verip, böyle bir parkur yapmışlar. Ama tabi ki bu organizasyonun sorumlusuyla konuştuğum zamanda bana Afyon’u ve parkuru böyle güzel anlattıktan sonra gerçekten çok mutlu oldum. Türkiye’yi böyle güzel tanıtmak, Türkiye ile alakalı böyle güzel organizasyonlar yapmak bizleri gururlandırıyor. Bizim yaptığımız yarışlar ile toprak parkurdaki yarışlar çok farklı. Ama şu anda Türkiye Motosiklet Federasyonu’nun yaptığı bu yarış ve bu adım sayesinde inanıyorum ki çok fazla sporcu için alt yapı olacak. Burada Türk sporcularımız yarışıyor onlar kendilerini dünya şampiyonasında en iyi adamlarla, gerçekten aynı parkura çıkması demek geleceğe yönelik sporcuların çıkması açısından çok büyük bir adım” dedi.

Wolfgang Srb: "Çok iyi bir adım atılmış"

Uluslar Arası Motosiklet Federasyonu Başkanı Wolfgang Srb ise ,“Daha önce Ocak ayında İstanbul’da basın toplantısı yaptığımızda buraya geleceğimizi söylemiştik. Ama buraya geldikten sonra buranın güzelliğini, burada yapılan her şeyi gördükten sonra inanın ben de çok şaşırdım. Türkiye’nin Kenan gibi, Toprak gibi sporcuları vardı. Artık motokros dalında da çıkartmak için burası gerçekten çok iyi bir yer. Çok iyi adım atılmış. Burada herkese sorduğumuzda, herkesin memnun olması bizi mutlu ediyor” diye konuştu.