Kenan Sofuoğlu Dünya Motokros Şampiyonası pistini ziyaret etti

Afyonkarahisar Belediyesi ile Türkiye Motosiklet Federasyonu’nun (TMF) ortaklaşa düzenledikleri Türkiye’nin en büyük organizasyonlarından birisi olan Dünya Motokros Şampiyonası’nın 18. Ayağı Afyonkarahisar’da 2 hafta sonra başlıyor. Şampiyonanın yapılacağı parkur ve festival düzenlenecek alanda AK Parti Sakarya Milletvekili ve Milli Sporcu Kenan Sofuoğlu, TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar ve milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu incelemelerde bulundular. Şampiyonanın yapılacağı yere Sofuoğlu ve beraberindekiler motorları ile geldiler.

Alandaki çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler alan Milletvekili Sofuoğlu, şampiyonanın Türkiye acısından çok önemli olduğunu söyledi. Sofuoğlu, “Burada 2 hafta sonra Dünya Motokros Şampiyonası’nın bir ayağı yapılacak. Türkiye’ye Dünya Motokros Şampiyonası’nı getirmek ne kadar zor bir şey o ortamı motor sporlarını ve dünya şampiyonalarını biler birisi olarak ne kadar meşakkatli bir iş olduğunu biliyorum. Dünya Motokros Şampiyonası’nın Afyonkarahisar’da yapılması Türkiye’nin bir çok şehrine örnek olacak bir projedir. Ben aktif bir şekilde yarışmaya devam ederken sezonun başında bu şampiyona ayağının buraya alınması bana oradaki birlikte olduğumuz kişiler gerçek mi olduğunu sordular. Bende yarışmaların yapılacağını ifade etmiştim. Dünya’nın en iyi motokros pilotları Türkiye’ye gelecek” dedi.

"Kolay bir iş değildi"

Dünya şampiyonlukları gören birisi olarak parkur ve alanda inceleme yapmak için ziyaret ettiğini söyleyen Sofuoğlu, “Bu gün burada bizzat gelip çalışmaları kontrol etmek istedim. Dünya’nın her yerinden sporcular geldiği zaman bu parkuru gördüğü zaman bir eksiğin olmaması gerekiyor. Az çok dünya şampiyonluklarını bilen bir sporcu olarak gelip görmek istedim. İnanın büyük bir emek sarf edilmiş. Şuanda bile sahada yoğun bir çalışma var. Belediyenin emeği çok büyük. Ama federasyonumuzun başarısı bence en büyük başarı. Bütün organizasyonu ayarlayıp bu anlaşmaları sağlayıp Türkiye’yi kabul ettirmek ve şampiyonaya dahil ettirmek kolay bir şey değil" diye konuştu.

Dünya Motokros Şampiyonası’nda Türkiye’yi 5 sporcunun temsil edeceğini belirten Milletvekili Sofuoğlu, “Biliyorsunuz ki Formula 1 (F1) Türkiye’ye getirilemiyor. Motor sporlarında bizim yarıştığımız kategoriler dahil Türkiye’ye getirme şansı bulamazken Dünya Motokros Şampiyonası’nı Türkiye’ye getirdik. 5 tane sporcumuz Türkiye’yi temsilen burada yarışacak. Önümüzdeki yıl gençlerinde yarışabildiği bir dünya şampiyonası gelecek. Bunun anlamı çok büyük. Genç sporcularımızın da dünya şampiyonalarında kendilerinin fırsat bulması demek. Yarın itibari ile tüm sporcular antrenman yapmaya başlayacak. Bende burada 2 hafta sonra hem eski bir milli sporcu olarak hem de bir milletvekili olarak buraya geleceğim yarışta olmam gerektiği kadarı ile destek olacağım. Bana Avrupa’dan şu an birçok telefon geliyor. Bana gelen telefonlara net cevap verebilmek için bu gün buraya geldim. Allah’ın izni ile Türkiye’nin en büyük organizasyonlarından birisini Afyonkarahisar’da yapacağız. Aynı zamanda iki hafta sonra Dünya Ralli Şampiyonası da Marmaris’te yapılacak. Türkiye motorsporlarında güzel adımlar atıyor” dedi.

"Türkiye güçlü. Türkiye’de her şey mümkün

Afyonkarahisar’daki şampiyona ile dünyaya önemli mesajların verileceğini söyleyen Sofuoğlu, “3 ay önce önümüze bakarken bir seçim vardı. Hamdolsun girdik. Bende AK Parti’nin bir milletvekilliğim. Seçimleri başarılı bir şekilde atlattıktan sonra. Tabii ki beklenti değildi karışık ve zor bir dönem içerisinde olmamız. Ama bunun üstünden gelecek güçlü bir hükümetimiz, liderimizin olması ve ekonomi bakanımızın olması şu an gün itibari ile işlerin daha iyiye gittiğini görüyoruz ve takip ediyoruz. Ama yaşanacak olan aksilikler ve aksaklıklar tabi her şeyi daha kötü yapabilir. Biz burada hiçbir aksaklık yaşanmasını istemiyoruz. Benim burada gelip görmek istediğim sebeplerden birisi buydu. Çünkü dışarıdan hakkımızda ileri geri konuşuluyor. Ama insan gelip görecekler. Türkiye güçlü, Türkiye’de her şey mümkün. En güzel parkurları yapabiliyoruz. En güzel organizasyonları Türkiye’ye getirebiliyoruz. Burada bizim dünyaya verebileceğimiz mesaj çok önemli. Elimizde güzel bir fırsat var ve biz bu fırsatı yapılacak olan dünya şampiyonasında Afyonkarahisar’da gösterme imkanı bulacağız” dedi.

"Dünya Afyonkarahisar’da buluşuyor"

TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar, Dünya Afyonkarahisar’da buluşuyor sloganı ile yola çıktılarını söyledi. Uçar, “Dünya Şampiyonu, Sakarya Milletvekili ve mecliste Türk sporunun temsilcisi olan Kenan Sofuoğlu’nun bugün bizlerle birlikte Afyonkarahisar’da olması bizlere çok büyük maddi ve manevi güç anlamına geliyor. Kendisi bu şampiyonanın fikir aşamasından itibaren çalışmaların içerisinde ve inşallah startını da verdiğimiz günde bizimle beraber olacak. Bu organizasyon çok büyük bir önem taşıyor. Biz Afyonkarahisar’a, 15 Temmuz gibi sıkıntılı bir dönemin sonrasında Belediye Başkanımızın daveti üzerine geldik. Ülkenin o kriz dönemi içerisinde geldiğimiz Afyonkarahisar’da Belediye Başkanımız, “Dünya Şampiyonasını yapacak şekilde hazırlıklarınızı yapın” demişti ve “Dünyanın o gün burada buluştuğunu görmek istiyorum” demişti. Bizde o sloganla beraber ikinci ekonomik 15 Temmuz ortamında bu dünya şampiyonasını gerçekleştiriyor olacağız” diye konuştu.

"Amerika’daki en yetkili kukla, kriz yapmaya çalışıyor"

“Amerika’daki bir kuklanın silah ile yapmaya çalıştığını şimdi Amerika’daki en yetkili kuklanın ekonomik olarak yapmaya çalıştığı bir kriz içerisindeyiz” diyerek ABD Başkanı Donald Trump’a tepki gösteren Uçar, şöyle konuştu; “Bu krizin yapay olduğunu, bunun sanal olduğunu, bunu hiç kimsenin kabul etmeyeceği yalan olduğunu hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla da biz bu ortamda Türk sporunun, Türk gençliğinin, Türk insanının, Türk ekonomisinin, Türkiye hükümetinin ve Türk liderinin ne kadar güçlü olduğunu burada hep birlikte Afyon’dan, tüm dünyaya haykıracağız. Ne kadar sporcu, ne kadar seyirci olacak bunlarla ilgili teknik veriler önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacak. Dünya şampiyonasını takip eden yaklaşık 70 konteynerlik bir ekip aynı şekilde Afyonkarahisar’da da hazır bulunacak ve o gurur tablosunu hep birlikte yaşayacağız. Afyonkarahisar Valimiz ve Belediye Başkanımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Onlar bize bu cesareti vermiş olmasa, onlar bu organizasyonu himaye etmiş olmasa biz böyle bir taşın altına elimizi koyamazdık ama biz teknik tarafındayız onlar idari ve mali tarafındalar. Bu bir ekip işi ve basın mensuplarının da desteğiyle bunu en iyi şekilde başaracağız” dedi.