Diğer
Kategoriler
02 Eylül 2018 12:57

Kenan Sofuoğlu, Motokros Şampiyonası’nda

Dünya Motokros Şampiyonası Afyonkarahisar’da gerçekleştirilirken eski milli motosikletçi ve Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu’da izleyiciler arasında yerini aldı.

Kenan Sofuoğlu, Motokros Şampiyonası’nda

02 Eylül 2018 12:57


Afyonkarahisar Belediyesi ile Türkiye Motosiklet Federasyonu iş birliğinde düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası 3 gün sürdü. Dün yapılan sıralama turlarından sonra bugün ise yarışlar gerçekleştirilecek. Bugün yapılacak final müsabakalarını izlemek üzere Afyonkarahisar Milletvekilleri Veysel Eroğlu, Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, Sakaraya Millettvekili Kenan Sofuoğlu, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz ile Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Yunus Bekir Üçel ve izleyiciler katıldı. Yarışları çok sayıda izleyicinin takip ediyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AFYON HABERLERİ
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç