Kendisi gibi engelli olan eşine sevgisini kitaplaştırdı

Afyonkarahisar’da doğuştan engelli olan Kutsal Efe, bir süre önce Kütahya Bakımevinde tanıştığı kendisi gibi doğuştan spastik engelli Ayşe Efe ile evlendi. Hiç kimsenin yardımını almadan hayatlarını birleştiren engelli çift, Afyonkarahisar’da bir apartmanın bodrum katında yaşıyor. Hayatlarını birbirlerine yardım ederek geçiren engelli çift, çok mutlu olduklarını belirtti. Eşine olan aşkını ise “Aşk Engel Tanımaz” isimli kitabında anlatan Kutsal Efe, eşini hiçbir zaman engelli olarak görmediğini ve aşkın engel tanımadığını evlenerek gösterdiklerini belirtti.

“Aşk hiçbir zaman engel tanımaz”

Eşine olan sevgisini bu kitapta anlattığını belirten Efe, eşiyle tanışma ve evlenme evresini de yine bu kitapta dile getiriyor. Efe, “Eşime sevgimi, hürmetimi ve saygımı yazdım bu kitapta. Başımdan geçenleri yazdım. Eşimde benim gibi engelli ama ben onu engelli görmüyorum. Aşk hiçbir zaman engel tanımaz. Kitabıma sponsor istiyorum devamı da gelecek ama ben üretemiyorum. Yazacağım kitaplara sponsor bekliyorum. Biz eşimle bakımevinde tanıştık biz, Kütahya Bakımevinde. Sohbet anında eşimle tanıştık. Sonradan sevdik birbirimizi. Nişanlandık ve evlendik. Bu sevgiyi de kitaba döktüm” diye konuştu.