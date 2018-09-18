Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde vefat eden Kıbrıs Gazisi Fuat Çetinel düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgiye göre, Gazi Fuat Çetinel kendisine ait bahçede ağaçtan düşerek hayatını kaybetti. Çetinel için Dinar'da askeri cenaze töreni düzenlendi. Gazi Fuat Çetinel'in naaşı ilk olarak İtfaiye Mahallesi'ne götürülerek yakınlarından helallik alındı. Daha sonra Dinar merkez Ulucami'ne getirilen Gazi Fuat Çetinel, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası asri mezarlıkta toprağa verildi.

Kıbrıs Gazisi için düzenlenen askeri cenaze törenine Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya, Dinar Belediye Başkanı Saffet Acar, İlçe Emniyet Müdürü Halil İbrahim Küpeli, Afyonkarahisar Garnizon Komutanlığı Şehit Gazi İşlem Subayı Topçu Albay Fatih Sağdıç, Dinar Askerlik Şubesi Başkanı Kıdemli Başçavuş Ergül Alabay, Muharip Gaziler Dinar Temsilcisi Cengiz Kartal, Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Dinar Temsilcisi Hasan Ceylan, gaziler ve vatandaşlar katıldı.