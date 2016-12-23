Kılıçdaroğlu, Afyonkarahisar’da şehit ailesini ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Afyonkarahisar’da şehit ailesinin evini ziyaret ederek başsağlığı diledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Uşak programının ardından Afyonkarahisar’ın Hocalar ilçesine geçti. Kılıçdaroğlu, Kayseri’de meydana gelen bombalı saldırıda şehit olan er Kamil Tunç’un baba ocağını ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu ve beraberindekileri şehit babası İsmail Tunç ve şehitle aynı taşıyan dedesi Kamil Tunç karşıladı. Basına kapalı olarak gerçekleşen ziyaretin ardından CHP Afyonkarahisar İl Başkanı Kemal Demirkırkan, Kılıçdaroğlu’nun ziyarette şehit ailesini acılarını paylaştıklarını ve her türlü sorun, sıkıntılarında aileye desteğe hazır olduklarını söylediğini kaydetti. Demirkırkan, ziyaretin sonunda ise şehit Tunç ile birlikte diğer şehitler için Fatiha okuduklarını ifade etti.

Gerçekleşen ziyarette ana muhalefet lideri Kılıçdaroğlu’na, Başkan Demirkırkan’ın yanı sıra CHP Genel Sekreterlerinden Kamil Okyay Sındır, milletvekilleri Kadim Durmaz, Özkan Yalım ve CHP Merkez İlçe Başkanı Yusuf Ömer Seçme eşlik etti. Kılıçdaroğlu, şehit evine gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Ankara’ya hareket etti.