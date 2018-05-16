Kilim diyarı Bayat’ta yeni alınan 11 araç için kurbanlar kesildi

Afyonkarahisar’ın kilimiyle ünlü Bayat ilçesinde geçtiğimiz gün Belediye Başkanı Kadir Üçer’in talimatıyla belediye araç filosuna dahil edilen 11 yeni iş makinesi ve araçlar için tören düzenlendi. Düzenlenen törende kurbanlar kesilerek vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

Toplam 1 milyon 83 bin liraya mal olan 112 araç aracın ilçede hizmet vermeye başlaması nedeniyle düzenlenen törende konuşan Belediye Başkanı Kadir Üçer, belediyeye kazandırılan araçların hayırlı olması temennisinde bulanarak emeği geçenlere teşekkür etti. Üçer, “Belediyemiz araç filosuna bin bir adet kepçe, bir adet çöp toplama aracı, bir adet çift kabin kamyonet, bir adet silindir, iki adet hafriyat kamyonu, yol süpürme aracı, büyük yol silindiri, cenaze aracı ve zabıta aracı ile belediyemiz bünyesindeki şirketimize 3 adet otobüs alınmıştır” dedi.

Törende 2014-2018 yılları arasında yapılan çalışmalar hakkında da bilgi veren Başkan Üçer hükümetin yaptığı yatırımlardan ötürü emeği geçenlere de teşekkür etti. Üçer, “Bu işlerin yapılmasında başta hükümetimize, Orman ve Su İşleri Bakanımız Prof. Dr. Veysel Eroğlu ve onun kurumlarına, milletvekillerimiz; Av. Ali Özkaya, Hatice Özkal’a il ve ilçe başkanlarımız ile yönetimine hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyorum. Ayrıca bu işler yapılırken bozulan yol ve sokaklardan dolayı sabırla bekleyen Bayat ilçemiz halkından özür diler, bu yaz inşallah ana hatların tamamının telafisi yapılacaktır” diye konuştu.