“Kırmızı Düdük” projesi Afyonkarahisar’da da uygulandı

Emniyet ekipleri Vali Mustafa Tutulmaz ile birlikte Afyonkarahisar-Kütahya karayolunda uygulama yaptı. Uygulama kapsamında içinde çocukların olduğu araçlar durduruldu ve denetimler yapıldı. Ekipler tarafından araçlarda bulunan çocuklara proje hakkında bilgi verilip, kırmızı düdük, tişört ve şapka hediye edildi. Çocuklardan içinde bulundukları otomobilin sürücüsünün kurallara uymaması halinde kırmızı düdüğü çalması istendi. Araç sürücüleri uygulamanın yerinde ve güzel bir uygulama olduğunu belirtirken, çocuklar da babaları hatalı araç kullandıklarında düdükleri ile ikaz edeceklerini söylediler.

“Çocukları da trafik denetiminin içine soktuk”

Proje ile çocuklar aracılığıyla kural ihlali yapan sürücülere engel olmanın amaçlandığını belirten Vali Mustafa Tutulmaz, “İçişleri Bakanlığımız bu hafta içerisinde gönüllü trafik müfettişliği ile ilgili bir kampanya başlattı. Kırmızı Düdük ile sembol edilen bir kampanya oldu. Kampanyanın amacı çocuklarımızı trafik denetiminin içine sokmaktır. Aileler çocuklarıyla yolculuk yaparken çocuklarımızın sürücü anne ve babayı uyarmaları, trafik kurallarına aykırı hareket ettiklerinde bunu fark etmelerini sağlamayı amaçlıyor. Örneğin; cep telefonuyla konuşma, hız sınırını aşma, kırmızı ışıkta geçme, kemer takmama ve diğer kurallara uymadıklarında ’baba bu işi yapma’ ya da ’anne bu işi yapma’ diye uyarmak yerine hemen bir düdükle uyararak sembolik de olsa onları trafik kurallarına uymaya davet edecekler” dedi.

“Proje 81 ilde uygulanıyor”

Trafik güvenliğinin öneminin her geçen gün arttığına değinen Vali Mustafa Tutulmaz, “Hız sınırlarına uymamız gerektiğini, trafik kurallarına uymayı ihmal etmememiz gerektiğini her seferinde ifade ediyoruz. Kurallara uyulmadığında yollar kan gölüne dönüyor. Bilhassa önümüzde Kurban Bayramı var. 9 günlük sürede yollar her zamankinden daha yoğun olacak. Bu noktada lütfen trafik kurallarına uyalım. Yolların kralı olmaz kuralı olur sözünü hatırlatmak isterim. Sevdiklerimizi, ailemizi bayram gününde üzmemek adına daha dikkatli olalım. Proje 81 ilde uygulanıyor. Ben projenin başarıya ulaşacağına inanıyorum. Çünkü aileler çocuklarının sözlerine itibar ediyorlar. Trafik kuralları konusunda her türlü tedbir denendi. Bu kez de çocukları bu işin içerisine sokarak hem çocukları bilinçlendiriyoruz hem de ailelere çocuklar üzerinden ulaşıyoruz” diye konuştu.

“Bayram için tüm tedbirler alındı”

İl genelinde bayram süresince alınan tedbirlere ilişkin de bilgiler veren Vali Tutulmaz, “İlimiz kavşak noktasında bulunuyor. Diğer illerden ilimize 12 yol girişi var bunların 7 tanesi ana yol. Bu noktada ilimiz bayram süresince hareketlilik yaşayacak. Geçen yılki 10 günlük bayram tatilinde 1 milyon 200 bin civarında araç geçişi oldu. Bu yılda aşağı yukarı bu rakamın olacağını düşünüyoruz. Bu yoğunluk dolayısıyla tedbirleri artırmamız gerek düşüncesiyle gerek Jandarma gerekse Emniyet ekiplerimiz işbirliği içerisinde planlamalarını yaptılar. Şu anda 90 ekip yarından itibaren bayram tatili boyunca yollarda sürekli denetimler yapacak. 24 saat esasına göre çalışılacak. Bir taraftan sürücüler denetlenecek diğer taraftan güvenli ve huzurlu seyahat etmeleri sağlanmış olacak. Ayrıca il geneli ve ilçe merkezlerinde alış veriş dolayısıyla oluşabilecek asayiş olaylarıyla ilgili gerekli tedbirler alındı. Vatandaşlarımız gönül rahatlığı içerisinde gezebilir, alış verişlerini yapabilirler” ifadelerini kullandı.

Vali Mustafa Tutulmaz emniyet ekiplerine görevlerinde başarılar dileyerek, sorunsuz bir bayram süreci geçirmelerini temenni etti.