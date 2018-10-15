Kışlık patates tarladan yola çıktı

Afyonkarahisar'da kışlık patates, tarladan tezgahlara doğru yolculuğuna başladı.

Kışlık patates üretiminde önemli bir yere sahip olan Afyonkarahisar'da hasat başladı. Aracıların 1 lira 10 kuruş ile 1 lira 20 kuruş arasında değer biçtiği patatesin, tezgahlarda ise 2 liradan satışa çıkması bekleniyor. Bu duruma tepki gösteren çiftçilerden Bekir Yavuz, ürünlerini kendisinin pazarlayacağını söyledi. Tek sıkıntılarının mazota gelen zamlar olduğunu kaydeden Yavuz, "Ekseriyetle buğday, arpa ve yan gelir olarak patates ekiyoruz. Özelliği Agria cinsi olması ve çok lezzetli. Çok kepekli, ilaç yok ve tamamen organik. Yazlık patates ayrı olur, kışlık ayrı olur. Yazlık olan kışa dayanmaz. Götürürsün eve birden çöker. Bu senesine kadar dayanır. Fiyatına gelince çok ucuz. 2 liradan satılıyor. Ayağımıza geldiler mi 1 lira 10 kuruş ya da 1 lira 20 kuruş veriyorlar. Biz de vermiyoruz yani biz kendimiz satıyoruz. Çilesine katlanıyoruz. Kütahya'ya, İhsaniye'ye ve çevre ilçelere satmak için götürüyoruz. Şu an mazot 6 liranın üstünde. Azıcık mazotun düşmesini istiyoruz. Bize yardımcı olsunlar, mazotu azıcık çeksinler. Geçen sene patatesi 50 kuruşa verdik. Yani bu sıkıntıyı depodakiler ve stokçular yapıyor. Bizden ucuz fiyata alıyorlar. Bizden 1 liraya alıyorlarsa 4-5-6 liraya satıyorlar. Biz de çiftçi olarak tepki gösteriyoruz. Kazanan onlar oluyor, biz geliyoruz, ekiyoruz, çapasını yapıyoruz, böcek ilacını yapıyoruz. Kaç kişiyle çalışıyoruz ve işimiz kolay değil" dedi.