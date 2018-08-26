Kocatepe’ye Zafer Yürüyüşü gerçekleştirildi

Afyonkarahisar’da Zafer Haftası’nın 96’ncı yıl dönümü ve Büyük Taarruz kutlama etkinlikleri kapsamında Şuhut ilçesi Çakırözü köyünden Zafer Yürüyüşünün startı verildi. Programa eski Orman ve Su İşleri Bakanı ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, AK Parti milletvekilleri Ali Özkaya ve İbrahim Yurdunuseven ile askeri erkan, STK temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Zafer Yürüyüşü öncesi Şuhut ilçesine bağlı Çakırözü köyündeki okul bahçesinde etkinlik düzenlendi. Gençler ve çok sayıda vatandaş ile o döneme ait asker kıyafetlerinin benzerlerini giyen askerler, Zafer Yolu Başlangıç Alanı’nda toplandı. Veysel Eroğlu, 96 yıl önce Atatürk, silah arkadaşları ve kahraman ordunun Çakırözü’nden Kocatepe’ye kutsal bir yürüyüş gerçekleştirdiğini hatırlattı. Eroğlu konuşmasının ardından Zafer Yürüyüşü’nü başlatarak, Kocatepe’ye doğru ilerleyen grubu uğurladı. Törene havai fişek gösterisi renk kattı.

Veysel Eroğlu da "Bu kahraman milleti topla, tüfekle, silahla yenemediler. Batılı ülkeler 1699 Karlofça Anlaşması’ndan itibaren yeni bir planı devreye koymaya çalışıyor. Adına ’Şark Meselesi’ dedikleri, böl, parçala ve yut taktiğini kullanmaya çalışıyorlar. Dedelerimiz Galiçya’da, Yemen’de, Kafkas cephesinde, Çanakkale’de, Kut’ül Amare’de bu vatan için canları pahasına savaştılar" diye konuştu.