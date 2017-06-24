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24 Haziran 2017 14:17

Köksal: “Bayramlar bayram gibi yaşansın”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Afyonkarahisar Milletvekili Av.

Köksal: “Bayramlar bayram gibi yaşansın”

24 Haziran 2017 14:17

Burcu Köksal, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda, bayramların bayram gibi yaşanması temennisini paylaştı.


Köksal, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı. Köksal, mesajında şu vurguları kullandı:


"Anadolumuz’da, Ramazan Bayramı için Şükür Bayramı ve Şeker Bayramı nitelemeleri vardır. Bir ay boyunca açın hâlinden anlayan, toklukla gururlanmayan, başkalarının haklarını yemeyen, adaleti gözeten, adaleti hatırlatanların bu bayram vesilesi ile şükretmesi doğaldır. Peki ya adaleti gözetmeyenler, hak hukuk tanımayanlar, neye şükredecektir? Ramazan Bayramı, özellikle çocuklarımız için şeker bayramıdır. Bu bayramda çocukların elinden tutmak, çocukları sevindirmek çok önemlidir. Çocuklarımızın bu topraklara bağlılıkları, aynı zamanda bu topraklardaki güzel hatıraları ile mümkündür. Bu nedenle Ramazan Bayramı’nda çocuklarımızın gönlünü almalıyız. Bayram’ın ülkemize hak hukuk ve adalet getirmesini ülkemizde demokrasinin egemen kılınmasını diliyorum."




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