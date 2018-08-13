Konya Birlik Başkanı Baybağan’dan, ESOB Başkanı Konak’a ziyaret

Konya Birlik Başkanı Mehmet Baybağan ile Başkan Vekili Mahmut Emin Birliktir, ESOB Başkanı Abdülkadir Konak’a ziyaretinde karşılıklı istişarelerde bulunuldu. Konya Birlik Başkanı Baybağan, çalışmalardan bahsederek hedeflerini anlattı.

ESOB Başkanı Konak da, Esnaf ve Sanatkarlarlar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerinin önemine değinerek, “Esnafımız için en ucuz krediyi zamanında ve kolaylıkla veren kurum kefalet kooperatifleridir. Afyonumuzda da, esnafımızın yanında olan kefalet kooperatifimiz var” dedi.