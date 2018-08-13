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13 Ağustos 2018 13:43

Konya Birlik Başkanı Baybağan’dan, ESOB Başkanı Konak’a ziyaret

Konya Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Bölge Başkanı Mehmet Baybağan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Afyonkarahisar Başkanı Abdülkadir Konak’ı ziyaret etti.

Konya Birlik Başkanı Baybağan’dan, ESOB Başkanı Konak’a ziyaret

13 Ağustos 2018 13:43


Konya Birlik Başkanı Mehmet Baybağan ile Başkan Vekili Mahmut Emin Birliktir, ESOB Başkanı Abdülkadir Konak’a ziyaretinde karşılıklı istişarelerde bulunuldu. Konya Birlik Başkanı Baybağan, çalışmalardan bahsederek hedeflerini anlattı.


ESOB Başkanı Konak da, Esnaf ve Sanatkarlarlar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerinin önemine değinerek, “Esnafımız için en ucuz krediyi zamanında ve kolaylıkla veren kurum kefalet kooperatifleridir. Afyonumuzda da, esnafımızın yanında olan kefalet kooperatifimiz var” dedi.




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