Köpekli Arama Timleri sınavdan geçiyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye genelindeki köpekli arama timlerini belirlemek için 1-16 Ekim tarihlerinde Afyonkarahisar'da ‘Köpekli Arama Timi Eğitim ve Görev Yeterlilik Sınavı' düzenliyor.

Afet ve acil durum hallerinde canlı arama çalışmalarında görev alacak köpekli arama timlerini belirleyecek sınav, AFAD tarafından Afyonkarahisar'da gerçekleştiriliyor. AFAD Afyonkarahisar'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen ‘Köpekli Arama Timi Eğitim ve Görev Yeterlilik Sınavı'na 33 köpekli arama timi ve ferdi gönüllüler katılıyor. Sınavda başarılı olarak sınav komisyonu tarafından yeterlilik alan timler ve gönüllüler AFAD tarafından akredite edilecek. Yeterlilik alanlar, 2 yıl geçerli canlı arama sertifikasının sahibi olacaklar.

11 ilden 33 köpekli arama timi sınava katılıyor

Bu yıl sınav komisyonu; Afyonkarahisar Valiliği Başkanlığında, AFAD Afyonkarahisar, AFAD Bursa, AFAD İzmir, AFAD Van, Emniyet Genel Müdürlüğü (KEM), Jandarma Genel Komutanlığı (JAKEM) ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından oluşuyor. Komisyon; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Afyonkarahisar, Van, Adıyaman, Sakarya, Erzurum, Aydın ve Samsun illerinden katılım koşullarına sahip 22'si kamu kurum ve kuruluşlarından 11 ise gönüllülerden oluşan 33 aday köpekli arama timini değerlendiriyor.

Sınav Eğitim ve Görev Yeterlilik şeklinde iki etaptan oluşuoyr. AFAD Afyonkarahisar yerleşkesinde 3 grup halinde devam edecek sınav; İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Buldan'ın açılış konuşması ve timlerin sağlık kontrolü ile başladı.