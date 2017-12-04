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04 Aralık 2017 15:40

Köy çeşmesi yıkıldı, trafik levhalarına zarar verildi

Afyonkarahisar’ın Hocalar ilçesi Çalca köyündeki çeşme kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından yıkılırken trafik levhalarına da zarar verildi.

Köy çeşmesi yıkıldı, trafik levhalarına zarar verildi

04 Aralık 2017 15:40


Köy Muhtarı Necdet Aslıtürk, hem insanlar ve hem de hayvanlar için önemli bir hizmet veren çeşmenin yıkılmasına bir anlam veremedikleri ve çok üzüldüklerini anlattı. Asıltürk, "Köyümüz Kavakyanı mevkiinde bulunan köy çeşmemiz kimliği belirsiz kişiler tarafından tamamen yıkılarak kullanılamaz hale getirilmiştir. Ayrıca köyümüz ile Yeşilhisar köyü arasındaki bütün trafik levhaları kullanılamaz hale getirilmiştir. Bu konu ile ilgili olarak kolluk kuvvetlerine haber verdik ve bunu yapan kişi yada kişilerin bulunarak cezalandırılmasını talep ettik. Bu çeşme köyün ortak kullandığı bir çeşmeydi. Köyün hayvanları da burada sulanıyor ve köylünün buğday yıkamadan halı kilim yıkamaya kadar ihtiyaçlarını bu çeşme karşılıyordu. Çeşmemizin, Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapılmasını istiyoruz‘’ dedi.




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