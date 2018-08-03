Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesi Alanyurt Köyü sınırlarında askeri bir helikopter teknik bir aksaklık nedeniyle acil iniş yaptı. Helikopterin iniş yaptığını gören yöre halkı ilk olarak olumsuz bir durum olup olmadığını görmek amacıyla bölgeye gitti. Askeri helikopteri gören köy halkı, misafirperverlik örneği göstererek görenleri duygulandıracak bir davranışa imza attı. Askerlerin durumunun iyi olduğunu gören vatandaşlar, evlerinden getirdikleri yiyecek ve içeceklerle hemen bir sofra kurdu. Getirilen yiyecekleri yiyen vatandaşlarla birlikte yer sofrasında yiyen askeri personellerin görüntüsü yürekleri ısıttı.