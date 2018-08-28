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28 Ağustos 2018 16:19

Köyün elektriği güneş enerjisinden

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesine bağlı Kulak köyünde kullanılan elektriği karşılamak amacıyla güneş tarlaları projesi hayata geçiriliyor.

Köyün elektriği güneş enerjisinden

28 Ağustos 2018 16:19


Hükümetin Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığını sonlandırmak için başlattığı çalışmalar kapsamında faaliyetler sürdürülüyor. İlk etapta 4 köyde güneş enerji santralleri kurulacağı belirtilirken bu yerlerin Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesine bağlı Kulak köyü başta olmak üzere Çorum’un Osmancık ilçesine bağlı Gecek köyü, Elazığ’ın merkez ilçesine bağlı Sarıgül köyü ve Konya’nın Ilgın ilçesine bağlı Gökbudak köyü olarak belirlendiği belirtildi. Orman Genel Müdürlüğü ile birlikte yürütülen çalışmalar kapsamında projenin yurt geneline yaygınlaştırılması ve yaklaşık 300 köye ulaştırılması hedefleniyor. ORKÖY PV olarak adlandırılan projenin 3,7 milyon dolarlık finansmanı için Küresel Çevre Fonu (GEF) tarafından hibe sağlanacağı belirtildi. Güneş enerji sistemi için ihale süreci 27 Ağustos’ta sona erecek. 100 kwp kapasiteli her bir tesisin üreteceği enerji ile yaklaşık 70 hanenin elektrik ihtiyacının karşılanması bekleniyor.




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