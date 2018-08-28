Köyün elektriği güneş enerjisinden

Hükümetin Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığını sonlandırmak için başlattığı çalışmalar kapsamında faaliyetler sürdürülüyor. İlk etapta 4 köyde güneş enerji santralleri kurulacağı belirtilirken bu yerlerin Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesine bağlı Kulak köyü başta olmak üzere Çorum’un Osmancık ilçesine bağlı Gecek köyü, Elazığ’ın merkez ilçesine bağlı Sarıgül köyü ve Konya’nın Ilgın ilçesine bağlı Gökbudak köyü olarak belirlendiği belirtildi. Orman Genel Müdürlüğü ile birlikte yürütülen çalışmalar kapsamında projenin yurt geneline yaygınlaştırılması ve yaklaşık 300 köye ulaştırılması hedefleniyor. ORKÖY PV olarak adlandırılan projenin 3,7 milyon dolarlık finansmanı için Küresel Çevre Fonu (GEF) tarafından hibe sağlanacağı belirtildi. Güneş enerji sistemi için ihale süreci 27 Ağustos’ta sona erecek. 100 kwp kapasiteli her bir tesisin üreteceği enerji ile yaklaşık 70 hanenin elektrik ihtiyacının karşılanması bekleniyor.