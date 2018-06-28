Kulübesinde bağlı hamile çoban köpeği vurularak öldürüldü

Köpeğin sahibi şimdi her yerde köpeğini katledenlerin izini arıyor.

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesi Gazlıgöl beldesinde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Ali Akkaya’ya ait hamile bir çoban köpeği, bağlı bulunduğu kulübede silahla vurularak öldürüldü. Sivas Kangalı cinsi köpeğini henüz bir aylıkken sahiplendiğini belirten Akkaya, Alaç ismini verdiği çoban köpeğinin kulübesinde bağlı iken silahla kimliği belirsiz kişi yada kişilerce vurulduğunu söyledi. Köpeğinin zararsız olduğunu ve tüm aşılarının da yapıldığını kaydeden Akkaya, “Köpeğim hamileydi. Boğazından bağlı iken silahla vurularak öldürülmüş. Jandarmada bildirdik. Şimdi yetkililerden bunu yapanları bulmasını istiyorum” dedi.

Karnında yavruları ile birlikte katledilen çoban köpeğinden geriye sadece sahibi tarafından çekilen videolar kaldı.