Kur’an Kursu öğrencilerinin futbol turnuvası sona erdi

Yaz Kur’an Kurslarına devam eden öğrencilerin manevi yönden zenginleşmelerinin yanı sıra spor yaparak zinde ve sağlıklı kalmalarını sağlamak adına İl Müftülüğünce gerçekleştirilen halı saha futbol turnuvasının final maçı ile ödül törenine Vali Mustafa Tutulmaz’ın yanı sıra, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, İl Müftü Vekili Muhammet Ali Özer ile öğrenci velileri katıldı.

Vali Tutulmaz, Afyon Merkez’de bulunan 8 camiinin Yaz Kur’an Kurslarına devam eden öğrencilerden oluşan takımların katılımıyla düzenlenen futbol turnuvasında finale kalan Mimar Sinan Camii Kur’an Kursu ile Eşrefpaşa Camii Kur’an Kursu takımları arasında yapılan final maçı sonrasında dereceye giren takım ve sporculara ödüllerini verdi.

Final maçının ardından düzenlenen kupa töreni sırasında konuşan Vali Tutulmaz: “Bugün uzun bir zaman denilebilecek bir sürenin sonunda kursları neredeyse tamamlıyoruz. Sizler tatili daha çok hak ettiniz. Önce okullarınıza gittiniz. Okullar bitti ardından Kur’an kursuna gittiniz. İnşallah şu kalan kısa bir sürede de iyi bir şekilde dinlenin.. Bizim için maneviyatımız İslamiyet’in temeli olan Kur’an-ı Kerim ve hadis-i şerifler doğrultusunda şekillenmiş İslam dinidir. Bunun başlangıcı olan Kur’an-ı Kerim’i öğrenmenizden dolayı hepinizi tebrik ediyorum. Bir taraftan da günümüz insanı için önemli aktivitelerden birisi de spordur. Hepimizin sağlıklı kalabilmemiz adına sağlıklı nesiller yetiştirebilmemiz adına spor yapmamız lazım. Bu iki hususu hem maneviyatı, hem de sporu birleştirdiğiniz için sizleri tebrik ediyorum. Yarışmalarda birinci ya da sonuncu olmak çok önemli değildir. Önemli olan yarışmak, takım ruhunu bir araya getirebilmektir. Bunları da gördüğüm kadarıyla en iyi şekilde yerine getirmişsiniz. Bütün maçları en küçük bir küfür dahi çıkmadan tamamlamışsınız. Bundan dolayı hepinizi tebrik ediyorum. Başta Müftülüğümüz ve Müftü Vekilimiz olmak üzere değerli hocalarımızda çok önemli katkı sağladılar. Onlara da huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Sizleri buraya hazırlayıp gönderen ailelerinize de teşekkür ediyorum.” dedi.

Turnuvada şampiyon olan Mimar Sinan Camii Kur’an Kursu takımına şampiyonluk kupası Vali Tutulmaz tarafından verildi. Ardından turnuvada dereceye giren takımların sporcularına Vali Tutulmaz, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban tarafından madalyaları verildi.