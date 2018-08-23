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23 Ağustos 2018 18:41

Kurban Bayramı coşkuyla kutlandı

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Kurban Bayramı coşkuyla kutlandı

23 Ağustos 2018 18:41


Kurban Bayramı kutlama programında konuşan Afyonkarahisar Milletvekili Prof. Dr. Veysel Eroğlu, "Dinar ilçemizin ben de çok büyük anıları var. Özellikle 1995’te yaşanan Dinar depreminde o bölgede yaptığımız çalışmalar hala aklımda. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi hiçbir zaman bozmasın. Kurban Bayramı nedeniyle burada toplandık, vatandaşlarımızla bayramlaşarak kucaklaştık. İnşallah daha nice bayramlar dileyerek hepinizin hayırlı bayramlar geçirmesini temenni ediyorum” dedi.


Eski Bakan Eroğlu’nun konuşmasından sonra ise Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Afyonkarahisar Milletvekilleri İbrahim Yurdunuseven ve Ali Özkaya’da kısa bir konuşma yaparak vatandaşların Kurban Bayramını kutladılar.




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