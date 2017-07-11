Diğer
Kategoriler
11 Temmuz 2017 16:24

Kurban Bayramı öncesi hırsızlar iş başında

Et fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle Kurban Bayramı öncesi kurbanlık fiyatlarında artış olacağı söylentisi Afyonkarahisar’da hırsızların iştahını kabarttı.

Kurban Bayramı öncesi hırsızlar iş başında

11 Temmuz 2017 16:24

Afyonkarahisar’da bir besihaneden 38 kurbanlık koç çalınırken, jandarma çalınan hayvanlarla şüpheli veya şüphelilerin sürüyor.


Kurban bayramına yaklaşık bir ay kala Afyonkarahisar’da yaşayan Ahmet Uğurlu isimli vatandaşın Salar kasabasındaki besihanesinde kurbana hazırladığı 90 koçtan 38’i bir gecede çalındı. Olay ile ilgili bilgi veren Uğurlu, “Ben Salar kasabasında tavuk çiftliği işletiyorum. Tavuk çiftliğinin yanında da her sene yaptığım gibi bu sene de toklu aldım. Ancak geçtiğimiz akşam bırakıp evime gittim. Sabah geldiğimde akşam bıraktığım hayvanları bulamadım. Hayvanları saydım ve 38 tanesinin olmadığını fark ettim. Bunları tespit edince durumu hemen Jandarma’ya anlattık. Jandarma ekipleri şu anda araştırma yapıyorlar. Sağolsunlar yoğun da bir ilgi gösteriyorlar. Her gün telefon ediyorlar. Telefon kayıtlarını araştırdıklarını söylüyorlar. Şu anda henüz bir netice yok. Benim 90 tane toklum vardı. Şu anda 51 tane kaldı” dedi.


Jandarma çalınan kurbanlıklarla ilgili çalışma başlattı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AFYON HABERLERİ
AFYON NAMAZ VAKİTLERİ
  • 17 ŞEVVÂL 1438
  • 11 Temmuz 2017
  • Salı
  • İmsak :03:29
  • Güneş :05:35
  • Öğle :13:14
  • İkindi :17:09
  • Akşam :20:32
  • Yatsı :22:21
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!