Kurban Bayramı öncesi hırsızlar iş başında

Afyonkarahisar’da bir besihaneden 38 kurbanlık koç çalınırken, jandarma çalınan hayvanlarla şüpheli veya şüphelilerin sürüyor.

Kurban bayramına yaklaşık bir ay kala Afyonkarahisar’da yaşayan Ahmet Uğurlu isimli vatandaşın Salar kasabasındaki besihanesinde kurbana hazırladığı 90 koçtan 38’i bir gecede çalındı. Olay ile ilgili bilgi veren Uğurlu, “Ben Salar kasabasında tavuk çiftliği işletiyorum. Tavuk çiftliğinin yanında da her sene yaptığım gibi bu sene de toklu aldım. Ancak geçtiğimiz akşam bırakıp evime gittim. Sabah geldiğimde akşam bıraktığım hayvanları bulamadım. Hayvanları saydım ve 38 tanesinin olmadığını fark ettim. Bunları tespit edince durumu hemen Jandarma’ya anlattık. Jandarma ekipleri şu anda araştırma yapıyorlar. Sağolsunlar yoğun da bir ilgi gösteriyorlar. Her gün telefon ediyorlar. Telefon kayıtlarını araştırdıklarını söylüyorlar. Şu anda henüz bir netice yok. Benim 90 tane toklum vardı. Şu anda 51 tane kaldı” dedi.

Jandarma çalınan kurbanlıklarla ilgili çalışma başlattı.