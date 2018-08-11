Kurban pazarında bayram hareketliği başladı

Kurban Bayramı yaklaşırken kurbanlıklar Şuhut Canlı Hayvan Pazarına gelmeye başladı. Uzun ve zahmetli bir sürecin ardından hayvanlarını satmaya getiren üreticiler, emeklerinin karşılığını alabilmek için sabahın ilk saatlerinden itibaren Şuhut Canlı Hayvan Borsasının yolunu tuttu. Kendi bütçelerine en uygun kurbanı almak için hayvan pazarına gelen müşteriler ise, erken kurban almanın avantajlarından yararlanmak için ellerinden gelen mücadeleyi veriyor.

"Doların yükselmesi ortamı değiştirdi"

Şuhut Canlı Hayvan Borsasında bulunan hayvan üreticisi Ahmet Ceylan "Şu anda kurban pazarı nedeniyle fiyatlar bayağı bir düştü. Doların yükselmesiyle alıcılar bayağı geri vitese taktı. O yüzden alım ve satım olmuyor, millet mağdur durumda yani görmüş olduğunuz gibi herkesin malı elinde doların yükselmesi ortamı değiştirdi" dedi.

"Ben bir sıkıntı görmüyorum"

Kurbanlık alıcısı Mehmet Ali ise, "Pazarın akışı şu anda çok güzel. Biz İzmir’den geliyoruz. Bu sene pazara ilk defa geldik ve çok memnun olduk. Fiyatlar ucuz ve esnaflar güler yüzlü. Ayrıca bize her konuda yardımcı oluyorlar. Yani şehir içinden aldığımız fiyatla buradan aldığımız fiyat arasında çok fark var. Çok daha uygun fiyatlardan hayvan alıyoruz buradan. Biz doların yükselmesiyle veya düşmesi ile ilgili bir problem yaşamadık. Besici değilim, sıkıntı yaşayan olmuştur belki ama şu anda ben bir sıkıntı görmüyorum" diye konuştu.

"Doların yükselişi kurban fiyatlarını etkilemez"

Diğer bir hayvan üreticisi Semih Yavuz ise açıklamalarında, "Şu anda gözükür durumda fazla bir hareket yok ama ümitliyiz. Yem fiyatları çok yüksek ve daha da yükseleceğini söylüyorlar. Etler düşecek diyorlar, dışarıdan ithalat istemiyoruz. Bizim malımız bize çok bile geliyor ama bunu araştırmıyorlar. Bizim ithalata ihtiyacımız yok. Yerli malımız bize yetiyor fazlasıyla. Doların yükselişi benim görüşüm kurban fiyatlarını etkilemez. Doların şuanda kurbanla alakası yok gibi görüyorum. Kurbandan sonra dolarla etlerin yükseleceğini de hesap ediyorum. Dışarıdan ithal geldiği için dolarla ve euro ile geliyor. İthalin gelmesi zorlaşacak gibi görüyorum" şeklinde konuştu.