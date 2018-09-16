Mahmut Sultan Türbesi'ne ziyaretçi akını

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Mahmut köyünde bulunan Mahmut Sultan Türbesi, yıl içerisinde pek çok ziyaretçiyi ağırlıyor.

Afyonkarahisar şehir merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Mahmut Sultan Türbesi, çevre şehirlerden gelenler tarafından da ziyaret ediliyor. Mahmut Köyü Kalkındırma Derneği Başkan Yardımcısı ve Mahmut Sultan Türbesi'nden sorumlu Veysel Kandemir, "Buraya gelen vatandaşlarımız genellikle hasta olan özellikle ağzı, yüzü felç olan kişiler. Eli ayağı tutmayan kişiler, çocuğu olmayan kadınlar geliyor buraya. Buradaki Mahmut Sultan Hazretleri 1216 yılında buraya geliyor, Horasan evliyalarındandır. Ama çok faydası da var hastalar için. Ülke dışından, yurt dışından gelenler var. Gelenler için misafirhanelerimiz mevcut. Biz de buraya dernek olarak bakıyoruz" dedi.

Mahmut Sultan Türbesi'ni ziyaret eden Erdoğan Akcan ise, "Mahmut Sultan Türbesi'ne dua etmeye geldim ben İstanbul'dan. Ben aslen Şuhutluyum, çok eskiden beri bilirim burayı. Allah dualarımızı kabul etsin, dua etmeye geldim. Niyetimiz dua edip adak kesmek, o, başka bir şey yok yani sadece dua etmek" diye konuştu.

Türbeyi ziyaret eden Derya Akcan ise şunları dile getirdi:

"Şuhut'u gezmeye geldik. Şuhut'u gezmişken mutlaka her sene Mahmut Dede Türbesi'ne de uğruyoruz, dualar ediyoruz, kurbanlar kesiyoruz. Burada bağışlar yapıyoruz. Gelinimizi de getirdik bu sefer, daha fazla daha çok insan yanımızda getirmeye çalışıyoruz ki memleketimizi görsünler diye. Çünkü Türkiye'nin gerçekten sayılı illerinden birisi Afyon. Burada çok anılarımız var, o yüzden çoluk çocuk herkesi, yeni nesli buraya getirmeye çalışıyoruz."