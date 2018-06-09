Maliye Bakanı Naci Ağbal Afyonkarahisar’da

Ziyaretlerine esnafla başlayan Ağbal, yoğun ilgisiyle karşılaştı. Bakan Ağbal, sucuk döner satan bir dükkana girerek döner kesti ve "Afyonkarahisar sucuğu oruç bozdurur" diye konuştu. Sucuk döner kesmenin bütçe yapmaktan daha zor olduğunu söyleyen Bakan Ağbal gülüşmelere neden oldu.

Esnaf ziyaretlerinde erkek kuaförüne de uğrayan Bakan Ağbal, burada eline tarak ve makası alarak koltuktaki müşteriyi traş etti.

Ziyaretleri esnasında emekli vatandaşlarla sohbet eden Bakan Ağbal, emeklilere bayram öncesi verilen 1000 TL ikramiyelerini alıp almadıklarını sordu. Emekli ikramiyelerini aldıklarını söyleyen vatandaşlar; ’Allah devletimizden razı olsun’ diyerek Bakan Ağbal’ya teşekkür etti.