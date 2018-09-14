Masterler Derneği'nden Başkan Çoban'a ziyaret

Dernek Başkanı Kamil Altınkaya başkanlığında gerçekleşen ziyarete yönetim kurulu üyeleri Adnan Kasabalı, Fatih Yalçın ve Mahmut Akçin katıldı. Başkan Burhanettin Çoban'ın spor alanında yaptığı yatırımlar ve spor kulüplerine verdiği desteklerle kenti Türk ve dünya sporunda ön plana çıkardığını kaydeden Dernek Başkanı Kamil Altınkaya, özellikle son yapılan Dünya Motokros Şampiyonası'nın kentin tanıtımına çok büyük katkı sağladığını söyledi.

Afyonkarahisar Masterler Derneği olarak bu durumdan son derece memnun olduklarını ifade eden Altınkaya, Başkan Burhanettin Çoban'a plaket vererek teşekkür etti.