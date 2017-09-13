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13 Eylül 2017 18:22

Mavi Balina oyununda intihar eden genç Türkiye’ye gönderildi

Almanya’da ’Mavi Balina’ adlı bilgisayar oyunu sonrasında intihar ettiği ileri sürülen gurbetçi gencin cenazesi memleketi Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesine gönderildi.

Mavi Balina oyununda intihar eden genç Türkiye’ye gönderildi

13 Eylül 2017 18:22


Almanya’nın Rastatt şehrinde gurbetçi bir ailenin oğulları Furkan Şen, ’Mavi Balina’ adlı oyunu oynadıktan sonra intihar ettiği ileri sürülmüştü. Şen’in cenazesi, Rastatt şehrinde kılınan cenaze namazının ardından memleketi olan Sandıklı ilçesine gönderildi. Furkan Şen’in cenazesi 14 Eylül Perşembe güne Sandıklı’ya bağlı Karadirek köyünde öğle namazına müteakip kaldırılacağı öğrenildi. İntihara sebep olduğu iddia edilen ’Mavi Balina’ adlı bilgisayar oyununu oynayan çocukların virüs yoluyla bilgilerine ulaşılarak şantaj yapıldığı iddia edilirken, bu yolla yaklaşık 30 çocuğun intiharına sebep olduğu ileri sürüldü. İntiharlar sonrasında hakkında soruşturma açılan ’Mavi Balina’ adlı bilgisayar oyununun, Almanya’da oynandığı tahmin ediliyor.




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