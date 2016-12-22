AFYONKARAHİSAR (İHA) – Kayseri patlamasında yaralanarak hastaneye kaldırılan Sıhhiye Er Arif Özkara, taburcu edildikten sonra yüzü ve kafası yaralı olmasına rağmen memleketi Afyonkarahisar’a otobüsle giderken, bindiği otobüste tesadüfen bulunan Sağlık Bakanlığı’nda görevli bir memurun desteğiyle Ankara’da ambulansa aktarıldı.

17 Aralık’ta Kayseri’de gerçekleştirilen ve 14 askerin şehit olduğu hain terör saldırısında yaralanan Afyonkarahisarlı Sıhhiye Er Arif Özkara (21) Kayseri’de Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gördü. 3 gün süren tedavisi süresince kendisinin ve ailesinin tüm ihtiyaçları, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından oluşturulan 50 kişilik kriz masası ekiplerince karşılandı. Gazi Özkara ve ailesinin talebi üzerine, sadece yüzünden ve elinden yaralı olan Gazi ve ailesi, yapılan görüşmelerde, Tıp Fakültesi Hastanesinin, ambulansla sevkine gerek duyulmadı. Bunun üzerine aile yetkililere, Ankara’ya kadar otobüsle, Ankara’dan sonra da kendi imkanları ile Afyonkarahisar’a gitmek istediklerini bildirdi. Gazi Özkara ve ailesinin talebi üzerine, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri, aileye Ankara’ya kadar olan tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yardımcı oldu.

Aynı otobüste bulunan ve Ankara’ya seminere giden bir Sağlık Bakanlığı çalışanı tarafından fark edilen Gazi Özkara ve ailesi için devreye girilmesi ile Ankara’dan Afyon’a kadar ambulans tahsis edildi.

Baba Eyüp Özkara, Kayseri’den Afyonkarahisar’a kadar geliş süreçleri ile ilgili şunları söyledi:

“Allah’ım ülkemizi bu acılardan kurtarsın çok rahat bir ortamlara ulaştırsın inşallah. Başka ailelere yaşatmasın şükür iyi durumdayız.

Bizimle ilgilenildi ama bizim bilgimiz yoktu. Biz sadece müracaat edilmesi gereken yerlere müracaat ettik. Otobüs bileti alındı bize Ankara’ya kadar, Ankara’dan sonra da nasıl olduysa ambulansa aktarıldık yani. Sağ olsun yani otobüste bir Sağlık Bakanlığı çalışanı varmış galiba onun vesilesi ile ismini alamadık yani sorduk ismini vermedi ‘memur bizi bilin’ dedi. Onun vesilesi ile oldu diye biz biliyoruz. Oradan artık ambulansla geldik biz bu tarafa. Biletimiz Ankara’ya alınmıştı, Ankara’dan bu yana kendimiz gelecektik. Sağlık Bakanlığında o memur müdahale ettikten sonra ambulans işi devreye girdi, yoksa bizim haberimizde, bizim planlarımızda ambulans yoktu yani.”



Kayseri Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü: “Otobüsle gitmek ailenin talebiydi”

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Kayseri Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Nevzat Özer, patlama gününde oluşturdukları kriz masası ekibiyle, diğer yaralı asker yakınlarının olduğu gibi Gazi Özkara ve ailesinin de tüm ihtiyaçlarının karşılandığını belirtti.

Gazi Özkara’nın tedavi gördüğü, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin, yaralının ambulansla sevke gerek duymamasından dolayı, ailenin memleketine gönderilmediğini vurgulayan İl Müdürü Nevzat Özer, “Hastane ambulans sevki vermese bile, yaralı askerlerimiz ve ailelerinin, ambulans talep etmesi durumunda ilgili yazışmaları yapıyor ve ambulans isteğinde bulunuyoruz. Nitekim Kırıkkaleli yaralı gazimiz Ahmet ve Gön için de ambulans sevki istenmemişti. Ancak istekleri üzerine ilgili yazışmaları yaparak, aileyi memleketleri Kırıkkale’ye bugün itibariyle ambulansla gönderdik. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü olarak ambulans hizmeti vermek ya da bununla ilgili kararı vermek bizim yetki alanımız içerisinde değil. Bizler yaralı ve hasarlı gönülleri tamir etmekle görevliyiz. Bu yaptığımız koordinasyon kapsamında aileler, hastane gerek duymamasına rağmen ambulans isteğinde bulunuyorsa ilgili kurumlara aracı oluyoruz. Gazi Özkara ve ailesi için de Tıp Fakültesi Hastanesi ambulans sevkine gerek görmedi. Afyonkarahisar’a Kayseri’den direk uçuş olmadığı için ailenin otobüs biletleri alınacaktı, ancak aile Ankara’ya kadar gitmek istediğini, oradan Afyonkarahisar’a kendilerinin gideceğini belirtti. Bunun üzerine görevlilerimiz Gazi Özkara ve ailesinin Ankara’ya kadar olan ihtiyaç taleplerini karşıladı” ifadelerini kullandı.