Menderes'in idam edildiği tarih ve saatte anma

Eski Başbakan Adnan Menderes ila Bakanlar Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın idam edilişlerinin 57'inci yılı nedeniyle AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı tarafından anma programı düzenlendi.

AK Parti İl İnsan Hakları Başkanlığı tarafından bugün merkez PTT binası önünde merhum Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşlarının, idam edilişlerinin 57. yılında idam edildikleri saat olan 13.21'de anma programı ve basın açıklaması yapıldı. AK Parti İl İnsan Hakları Başkanı Selcen Hıdıroğlu tarafından yapılan açıklamada 27 Mayıs darbesinin ülkemizde tamir edilemez tahribatlara yol açtığını söyledi. Hıdıroğlu, “27 Mayıs Darbesi Türkiye'de ileriye dönük toplumsal, siyasal, hukuksal, kültürel ve ekonomik anlamda tamir edilmez tahribatlara yol açmıştır. Yasalara aykırı biçimde Anayasa, ihtilal figüranlarına bağımlı hale getirilmiş ve zincirleme anti demokratik müdahalelerin önü açılmıştır. Devam eden zaman zarfında Türk siyasi tarihinde kapanmayan yaraların açılmasına neden olan; darbeler, e muhtıralar, askeri kalkışmalar ve müdahaleler demokrasiyi defalarca kesintiye uğratmıştır” dedi.

“Millet egemenliğinin ilk kez cunta egemenliği altına alındı”

Millet egemenliğinin ilk kez cunta egemenliği altına alındığını kaydeden Hıdıroğlu açıklamasında, “27 Mayıs Darbesi'ni diğer darbelerden ayıran en acı olay ise Türkiye Cumhuriyeti'nin seçilmiş Baş Vekili Adnan Menderes'in idam edilmesidir. 27 Mayıs 1960 Darbesi'nin izdüşümleri incelendiğinde 15 Temmuz alçak FETÖ Darbe Girişimi'nin aynı kalemden çıktığı anlaşılmaktadır. Merhum Menderes, fabrikalar, yollar, barajlar, köprüler ve daha pek çok teknik ve mimari projeyle dönemin Türkiye'sine çağ atlatmıştır. Dini yasaklamaların ve zulümlerin telafisine girişerek ilk önce Türkçe okunan ezanı aslına döndürmüştür. Hem düşünce hem de ibadet özgürlüğünün önünü açan; insan odaklı hamleleriyle milletin takdirini kazanan merhum Adnan Menderes ve çalışma arkadaşlarının çığır açan bu icraatları bazı çevreleri rahatsız etmeye başlamıştır. Asılsız iddialarla itham edilen seçilmiş hükümete yönelik başlatılan algı operasyonuyla darbeye ortam hazırlanmıştır” ifadelerine yer verdi.

Açıklamanın ardından vatandaşlara merhum Başbakan Adnan Menderes'in son mektubunun ve icraatlarının yer aldığı bir broşür dağıtıldı.