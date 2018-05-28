Meral Akşener Dinar’da vatandaşlarla iftar yaptı

Akşener, Dinar Belediye Başkanı Saffet Acar ve İYİ Parti Dinar İlçe Teşkilatı tarafından organize edilen iftar yemeğinin ardından Atatürk Parkı’nda toplanan kalabalığa seslendi.

Akşener, konuşasında şunları söyledi:

“Bu meydanda Cumhurbaşkanı diye bağıranların çoğu kadınlar. Kadın bir şeye karar vermişse gereğini yapar. İstiklal mücadelesinde de böyle. Oldu kadınlarımız böyle yüksek bir ses veriyorsa bu iş olmuş demektir. Dediniz ki çık öne yürü arkanızdan geliyoruz. Önce kadınlarım sonra geçler. İYİ Parti millete güvenerek kuruldu. Demem o ki çalış dediniz çalıştık. Bugün 24 Haziran için şehir şehir gezmeye başladık. Diğer adaylara başarılar diliyorum. İnşallah milletimiz sandıkta gerekeni yapacak ve bu arkadaşlarımızı tatile gönderecek. Cenabı Hak’ka sözüm olsun, bu ülkede adaleti, hukuku sağlayacağız. Bu devletin açını doyurmasını görev bileceğim. Rüşveti yok edeceğim, uyuşturucu kaçakçıları ile savaşacağım. Allah’ın izni ile Suriyeli kardeşlerimizi evlerine güvenli bir şekilde göndermeyi görev bileceğim. Bu ülkeyi 5 yıl içinde üreten mutlu bir ülke haline getirmeyi Allah’ın huzurunda sizlere söz veriyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener konuşmasının ardından Dinar Belediye Başkanı Saffet Acar ile kucaklaşarak, Dinar’dan Afyonkarahisar’a hareket etmek için ayrıldı.