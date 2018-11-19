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Mevlit Kandili'nde vatandaşlar camilere akın etti

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde Mevlid Kandili sebebiyle vatandaşlar Ulu Camii’ne akın etti.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Mevlid Kandili sebebiyle vatandaşlar Ulu Camii'ne akın etti.


Mevlit Kandili, Şuhut İlçe Müftülüğü'nün düzenlemiş olduğu bir programla Şuhut Merkez Ulu Camiinde yatsı namazının ardından dualar ile kutlandı. İlçe Müftüsü Ramazan Orhanlı'nın Mevlit Kandili'nin anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından birlik ve beraberliğin önemi ile ilgili sohbeti ile devam etti. Din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve ilahiler okunarak İlçe Müftüsü Ramazan Orhanlı'nın dua etmesinin ardından Mevlit Kandili programı sona erdi. Mevlit Kandili programının ardından Şuhut Belediyesi tarafından cami cemaatine süt ikramında bulunuldu.

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