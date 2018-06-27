MHP Milletvekili Mehmet Taytak’tan Dinar’a teşekkür ziyareti

Milliyetçi Hareket Partisi Dinar İlçe Teşkilatı ile birlikte esnaf ziyareti yapan Milletvekili Taytak, sokakta ve parkta bulunan vatandaşlarla sohbet etti. Esnaf ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Milletvekili Mehmet Taytak’a Dinarlı bir esnaf tarafından tesbih hediye edildi. İlgiden dolayı memnuniyeti dile getiren Mehmet Taytak yaptığı konuşmasında; “Dinarımızın Milliyetçi Hareket Partisi ve Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’ye karşı olan sevgi bağını bir kez daha gözlemiş olduk. Milliyetçi Hareket Partisi Afyonkarahisar Milletvekili olarak Dinarımızı ve Afyonkarahisarımızı mecliste en iyi şekilde temsil edeceğim. Sizleri mahcup etmeyeceğim. Biz bu göreve koltuk sevdası için değil, milletimize hizmet etmek için talip olduk” dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi ilçe Başkanı Mustafa Karahan ise yaptığı konuşmasında; “Sayın vekilimize Dinarımızı ziyaret ettiklerinden dolayı çok teşekkür ederim. Meclisteki görevlerinde başarılar dilerim. Allah yolunuzu açık etsin” dedi.

Konuşmaların ardından Milliyetçi Hareket Partisi Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, Dazkırı, Başmakçı ve Evciler ilçelerine yapacağı teşekkür ziyaretleri için Dinar’dan ayrıldı.