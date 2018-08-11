Milletvekili Eroğlu açılış ve incelemeler için Sandıklı’da

Dr. Veysel Eroğlu, Sandıklı ilçesinde Hüdai Kaplıcalarına yapılan Şifa Kafe’yi hizmete açmasının ardından Akdağ Tabiat Parkı’nda incelemelerde bulundu.

Dr. Veysel Eroğlu’na ziyaret sırasında Vali Mustafa Tutulmaz, Sandıklı ilçesindeki programlarında Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl ve ilgili kurum müdürleri eşlik etti. Kafenin açılışında konuşan Vali Mustafa Tutulma, "İlimiz termalin merkezi durumunda. Sağlık turizmi yönünden oldukça şanslı olan ilimizde 4 tane termal merkez bulunmaktadır. Bunların tümü Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ’Turizm Merkezi’ olarak ilan edilmiştir. Bu alanların turizm merkezi ilan edilmesi ile birlikte, il içerisinden ve il dışından bölgeye olan yatırımlar artmıştır. Termal turizm ile birlikte kültürel turizm planlamaları da yapılmaya başlanmıştır. Sandıklı-Hüdai Kaplıcası; Antalya’yı İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlere bağlayan karayolunun üzerindedir. Hem bu özelliği hem de çamur banyolarının varlığı kaplıcanın son yıllarda hızlı gelişimine katkı sağlamıştır. Hüdai Kaplıcasında çok sayıda özel işletme belgeli tesis de bulunmaktadır. Butik otel-ev işletmesi özelliğine sahip olan bu tesislerde termal sular bulunmaktadır. Bu durum Hüdai Kaplıcasında konaklama açısından çok sayıda alternatifin bulunmasına neden olmuştur. İnşallah yapılan yeni hizmetler ve yatırımlarla burası cazibe merkezi haline gelecektir. İlimizi termal alanda her geçen gün bir adım öteye taşıyabilmek için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Herkesi tabiat parkına davet ettiler

Milletvekili Veysel Eroğlu açılışın ardından Akdağ Tabiat Parkı’na geçti. Burada inceleme gezisi yapan Eroğlu, Akdağ Tabiat Parkı’nın korunması ve daha güzel hale getirilmesi için imkanların seferber edileceğini belirtti. Ziyaretçilerin konaklayabilmeleri için yapılan Bungalov evlerde de incelemeler yapan Vali Tutulmaz ve Milletvekili Eroğlu, Akdağ’a gelen vatandaşlarla da sohbet etti. Akdağ Göleti çevresinde de incelemelerde bulunan Vali Tutulmaz ve Milletvekili Eroğlu, Türkiye’nin en güzel Tabiat Parkı’nı herkesin bir kez de olsa ziyaret etmesi gerektiğini vurguladı.

"Buranın daha da çok güzel hale getirilebilmesi için çalışmalar sürmektedir"

İncelemenin sonunda konuşma yapan Milletvekili Prof. Dr. Veysel Eroğlu, "Akdağ Tabiat Parkı şimdiden çok ilgi gören bir yer. Burasını ilerleyen dönemlerde turizm merkezi yapmayı planlıyoruz. Ulaşım yolları kilitli parkelerle döşendi. Gölet yapıldı. Piknik alanı, sosyal alanlar, kır lokantası, kamelyalar, mescit ve daha birçok şey Akdağ Tabiat Parkı’nda mevcut. Yani vatandaşlarımız burada hoşça vakit geçirebilecekler. Buranın daha da çok güzel hale getirilebilmesi için çalışmalar sürmektedir. Bu anlamda buraya gönül veren, destek ve katkılarını esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum. Özellikle de ilimizden ve il dışından herkesi buraya davet ediyorum" diye konuştu.