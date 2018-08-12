Milletvekili Eroğlu, nikah şahidi oldu

Şuhut Belediyesi Şelale Düğün Salonu’nda yapılan düğünde Ethem Karahan ve Bahriye Sevginin nikahını Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt kıydı. AK Parti Afyonkarahisar İl Gençlik Kolları Başkanı Ethem Karahan’ın nikah şahitliğini Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu yaptı. Milletvekili Eroğlu, genç çifte ömür boyu mutluluklar dileyerek fotoğraf çektirdi.

Düğüne, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Ali Özkaya ve İbrahim Yurdunuseven, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Sezen, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Recep Yoğun, İl Genel Meclisi Başkanı Salih Sel, Şuhut İlçe Kaymakamı Mehmet Boztepe, Şuhut Ak Parti İlçe Başkanı Gültekin Özdemir, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt ve çok sayıda davetli katıldı