Milletvekili Eroğlu’ndan baba ocağı Şuhut’ta esnaf ziyareti

Dr. Veysel Eroğlu, baba ocağı Afyokarahisar’ın Şuhut ilçesinde bir takım ziyaretlerde bulundu.

Milletvekili Eroğlu’na ziyaretlerinde Şuhut AK Parti İlçe Başkanı Gültekin Özdemir, Şuhut İlçe Kaymakamı Dr. Mehmet Boztepe, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Şuhut İlçe Emniyet Müdür Vekili Ayhan Alaçam ve protokol üyeleri eşlik etti. Milletvekili Eroğlu ilçe esnaflarını ziyaret ederek esnafa hayırlı işler temennisinde bulundu. Esnaf ziyaretleri sırasında Milletvekili Eroğlu’na ilçeye bağlı Balçıkhisar köyü sakinleri tarafından yöresel ürün ’Ergen’ ikramında bulunuldu. Milletvekili Eroğlu hediye üzerine teşekkürlerini ifade ederek, vatandaşla beraber hatıra fotoğrafı çektirdi. Esnaf ziyaretleri akabinde AK Parti Şuhut İlçe Başkanlığında bir toplantı gerçekleştiren Milletvekili Eroğlu, AK Parti Şuhut İlçe Başkanı Gültekin Özdemir’den yapılan çalışmalarla alakalı bilgiler aldı. Şuhut AK Parti İlçe Başkanlığında gerçekleşen toplantı sonrasında Milletvekili Eroğlu programını sonlandırdı.